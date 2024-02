Odermatt im RTL von Palisades Tahoe vor Kristoffersen

Am nächsten kam dem Schweizer am Samstag der Norweger Henrik Kristoffersen mit 0,15 Sekunden Rückstand. Dritter ist zur Halbzeit der US-Amerikaner River Radamus (+0,78), bester Österreicher Raphael Haaser (+1,30) als Sechster nach 35 Gestarteten. Manuel Feller (+1,79) und Stefan Brennsteiner (+2,47) kamen mit dem trockenen Schnee und dem Gelände weniger gut zurecht.

Odermatt könnte nach dem Rennen in Kalifornien die große Kristallkugel für den Gewinn des Gesamtweltcups auch rechnerisch fixiert haben. Hat der 26-Jährige mehr als 1.000 Punkte Vorsprung auf seinen ersten Verfolger (derzeit Cyprien Sarrazin), ist alles klar. Start des zweiten Durchgangs ist um 22 Uhr MEZ (live ORF 1). Nach dem Riesentorlauf in Palisades Tahoe finden in dieser Saison noch zehn Rennen statt.

Odermatt hat die letzten neun Riesentorläufe im Weltcup gewonnen. Längere Siegesserien als zehn Rennen in Folge hatten überhaupt nur der Schwede Ingemar Stenmark (14 Riesentorläufe/1978-1979) und die Österreicherin Annemarie Moser-Pröll (11 Abfahrten/1972-1974).

