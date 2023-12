Nach Rücktritt: Neuer Job für Ex-Ski-Ass Mayer

Der dreifache Olympiasieger ist ab sofort offizieller Botschafter für die Ski-Weltmeisterschaften 2025 in Saalbach. "Ich möchte meine Leidenschaft für den Skisport mit allen Fans teilen und meinen Teil zu einer erfolgreichen Ski-WM beitragen", freut sich der 33-jährige Kärntner, der seit dieser Saison unter anderem die Speed-Teams beratend begleitet, auf diese neue, spannende Aufgabe.

"Es ist für mich eine große Ehre, in diese Rolle zu schlüpfen. Der Skisport war und ist immer noch mein Leben. Ich war bei vielen Großereignissen und habe in meiner Karriere sehr viel erlebt. Das Gesamtkonzept für die WM in Saalbach hat mich begeistert und ich bin davon überzeugt, im Februar 2025 ein richtiges Sportfest erleben zu dürfen", so Mayer.

"Matthias wird nicht nur die Begeisterung der Fans wecken, sondern auch aktiv an Veranstaltungen und PR-Aktivitäten teilnehmen, um die Vorfreude und die Begeisterung auf die Weltmeisterschaften in Saalbach 2025 zu steigern", sagte Christian Scherer, ÖSV-Generalsekretär und WM-Geschäftsführer.

