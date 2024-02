"Nach 6 intensiven Wochen": Hier schmeißt Marco Schwarz seine Krücken weg

"Ich bin wirklich glücklich über den bisherigen Fortschritt."

Ende Dezember hatte sich Marco Schwarz das Kreuzband im Knie gerissen. Gleich nach der Operation arbeitete der Kärntner mit Hochdruck an seinem Comeback, wie er nun in einem Video auf Instagram (siehe unten) zeigt.

Lesen Sie auch: Vorzeitiges Saisonende für Daniel Hemetsberger

"Nach 6 intensiven Wochen in der Reha, ist es an der Zeit, die Krücken wegzugeben", kommentiert der 28-Jährige die Ausschnitte, in denen er zum Schluss seine Gehbehelfe demonstrativ zur Seite schmeißt.

Schwarz war genau wie Österreichs Fußball-Star David Alaba von Knie-Spezialisten Christian Fink in Hochrum operiert worden. Freilich ist der Weg zurück auf Skiern respektive in den Weltcup noch ein weiter. Mindestens 6 Monate Zwangspause gelten als Faustregel bei Kreuzbandrissen.

Mehr zum Thema Ski Alpin Ski Alpin Spital statt Pokal: Ist die Sturz-Serie im Ski-Zirkus wirklich nur Pech? Die lange Liste der Ausfälle gibt zu denken: Speed-Queen Sofia Goggia ist das jüngste prominente Opfer auf der Piste Spital statt Pokal: Ist die Sturz-Serie im Ski-Zirkus wirklich nur Pech?

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. David Alaba

Ski Alpin Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.