Mühlviertler Ski-Ass meldet sich nach Kreuzbandriss zurück

Elisabeth Reisinger ist zurück auf Ski.

Neun Monate nach ihrem verhängnisvollen Sturz in der Abfahrt von St. Moritz zeigte die Peilsteinerin in den sozialen Medien ein Foto (Instagram-Story), wie sie die nächsten Schritte - respektive: Schwünge - in Richtung Comeback macht.

Die 28-Jährige hatte sich damals nicht nur das Kreuzband gerissen (zum dritten Mal in ihrer Karriere), sondern sich auch beide Menisken sowie den Schienbeinkopf ramponiert.

"Am Anfang war ich traurig und grantig auf mich, dass es passiert ist", blickte Reisinger auf ihren Unfall zurück. Ihr Blick geht längst nach vorne.

Vor ihrer schweren Verletzung war Reisinger eine etablierte Weltcupläuferin. Fünfmal fuhr die Speed-Spezialistin in die Top-Ten, im Europacup holte sie 2019 den Gesamtsieg.

