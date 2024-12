So stehen die Chancen auf weiße Weihnachten in Oberösterreich

2022, 2021, 2020, 2019, ... Es dauert schon ein Weilchen, bis Christian Ortner fündig wird in den meteorologischen Aufzeichnungen. Auch wenn zu Weihnachten viele Wünsche in Erfüllung gehen: Jener nach Schnee blieb in etlichen Teilen des Landes in den vergangenen Jahren ungehört. Am häufigsten erfüllt wurde er noch den Windischgarstnerinnen und Windischgarstnern. In der Linzer Innenstadt dagegen fiel über Jahre kaum ein Flöckchen.