Liebes-Aus: Ehemaliger Ski-Star gibt Trennung bekannt

Überraschendes Ehe-Aus: Die Deutsche Maria Höfl-Riesch und Marcus Höfl gehen nach 13 Jahren Ehe getrennte Wege. Die Allrounderin und ihr ehemaliger Manager haben 2011 geheiratet.

Das hat die Gesamweltcupsiegerin der Saison 2010/11 nun auf Instagram bekannt gegeben: "Nach reiflicher Überlegung und schweren Herzens haben wir uns dazu entschieden, in Zukunft privat getrennte Wege zu gehen. Leider haben sich unsere Leben zu sehr in unterschiedliche Richtungen entwickelt, dennoch werden wir sowohl beruflich als auch freundschaftlich verbunden bleiben. Wir hatten wunderbare Zeiten miteinander und werden diese immer in guter gemeinsamer Erinnerung behalten. Von weiteren Nachfragen bitten wir abzusehen. Maria & Marcus."

