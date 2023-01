"Monthly cycle": So reagiert Mikaela Shiffrin auf den Übersetzungsfehler

„Ich werde versuchen, die Energie auf meine Slalom-Ski für zwei weitere Rennen zu bekommen. Aber ich bin gerade in einer ungünstigen Phase meines Monatszyklus, also bin ich irgendwie noch müder“, sagte die US-Amerikanerin zu ORF-Reporterin Alina Zellhofer, die daraufhin Verständnis kommunizierte. Dem Übersetzer passierte an dieser Stelle jedoch ein amüsanter Fehler: "Ich komme nicht einmal zum Radfahren, was ich jedes Monat mache", sagte dieser. Das von Shiffrin verwendete englische Wort "cycle" (Zyklus) ist dem Wort "cycling" (Fahrradfahren) verhängnisvoll ähnlich.

Am Donnerstag postete Shiffrin auf Instagram ein Video, das zunächst den TV-Fauxpas und danach sie selbst beim Trainieren am Hometrainer zeigt. Unterlegt ist es mit einem Klassiker von Queen: "Bicycle Race" ("Fahrradrennen").

Dieser Instagram-Beitrag ist deaktiviert

Dazu stellte sie klar: „Nur für den Fall, dass noch jemand verwirrt ist ... es ist meine Periode. Wir reden über meine Periode“. Shiffrin erhielt nach dem Interview in den sozialen Medien viel Zuspruch, da die Menstruation nach wie vor häufig als Tabu-Thema gilt. Auch unter dem Video vom Donnerstag dankten ihr viele Frauen für ihre Offenheit.

