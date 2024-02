Lindsey Vonn löscht ihr Posting vom gemeinsamen Skitag mit Roger Federer

Lindsey Vonn hat schon in der Vergangenheit nicht hinterm Berg gehalten, dass Roger Federer ihr Idol ist.

Insofern war es für den Ex-Ski-Star ein lang gehegter Traum, der in Erfüllung ging, als sie mit dem Schweizer Tennis-Star in Lenzerheide kürzlich einen gemeinsamen Skitag verbrachte.

Sehen Sie im Video: Hier "ext" Taylor Swift beim Super Bowl ein Bier

Ihrem Glück verlieh die US-Amerikanerin in den sozialen Medien Ausdruck. "Wir haben schon so lange davon gesprochen, ich war mir nicht sicher, ob es geschieht. Aber hier sind wir: Im Ruhestand, beim Skifahren, das Leben am genießen", kommentiert sie ihr Video auf den Plattformen X und Instagram.

Dieser Tweet ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Eine emotional geführte Debatte

In dem Posting kommt die 39-Jährige aus dem Schwärmen für den Ex-Tennis-Star nicht mehr heraus. "Normalerweise enttäuschen dich Menschen, die du bewunderst, auf irgendeine Art – aber nicht Roger Federer." Und weiter heißt es: "Du bist der GOAT – für immer, weil es mehr als Zahlen braucht, um den Einfluss zu haben, den du hast."

Lesen Sie auch: Sieg! Stefan Kraft baute Vorsprung im Weltcup aus

Doch die Titulierung als GOAT (Greatest of all time, also Größter aller Zeiten) ruft Djokovic- und Nadal-Fans auf den Plan, die diese Behauptung scharf kritisieren. Man muss wissen, dass die GOAT-Debatte unter manchen Tennis-Fans recht emotional geführt wird.

Das geht schließlich weit, dass Vonn ihr Posting auf X sogar löscht.

Dieser Tweet ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Später erläutert sie dazu: "Das Posting war kein Vergleich, er war ein Tribut an meinen Freund, der großen Einfluss auf mein Leben hatte. Federer kann mein GOAT sein, egal, was andere denken." Auf Instagram besteht das Video weiter. Dort fügt sie hinzu: "Für mich wird Roger immer der GOAT sein."

Bildergalerie: Usher sang zur Super-Bowl-Halbzeit mit Überraschungsgästen (Foto: EZRA SHAW (GETTY IMAGES NORTH AMERICA)) Bild 1/50 Galerie ansehen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper