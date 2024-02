Auf einen Zug: Als Taylor Swift beim Super Bowl ein Bier "exte"

Taylor Swift durfte beim Super Bowl über die Titelverteidigung der Kansas City Chiefs (25:22 gegen San Francisco) jubeln, bei denen bekanntermaßen ihr Freund Travis Kelce spielt.

So groß die Popularität der 34-Jährigen in den USA auch ist, schwappte ihr beim Endspiel in Las Vegas nicht nur Sympathie entgegen. Wurde sie groß auf der Stadion-Vidiwall gezeigt, wurde mitunter gebuht. Wohl auch deshalb, weil die San-Francisco-Fans im Stadion in der Überzahl waren.

Wie auch immer gab es dennoch einen Moment, in dem sie das Publikum fast zur Gänze auf ihre Seite zog. Als sie groß zu sehen war, schnappte sich Swift das vor ihr stehende Bier, trank es auf ex, um danach den Becher auf den Tisch zu knallen (siehe Video unten).

Unter US-Fans ist das mittlerweile eine Art Brauch, das zum Gaudium des Publikums zu machen. Auch wenn sie in der Ehrenloge saß, signalisierte der Superstar damit: Hey, ich bin eine von euch.

