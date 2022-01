Gestern nach einem positiven Covid-Test noch in der Quarantäne zur Untätigkeit verdammt, heute beim Super-G in Wengen (12.30 Uhr) im Favoritenkreis: Vincent Kriechmayr bekam für das verlängerte Rennwochenende am Lauberhorn doch noch ein Last-Minute-Ticket. ÖSV-Herrencheftrainer Andreas Puelacher spekuliert sogar damit, dass der Mühlviertler am Freitag und Samstag sogar die beiden Abfahrten absolvieren kann, obwohl das Reglement ganz klar gegen einen Start spricht.