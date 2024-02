Hermann Maier: "Im Endeffekt habe ich das fast gewinnen müssen"

Beim Slalom-Nightrace in Flachau war Maier vor wenigen Wochen wieder ein glänzend aufgelegter "Gastgeber". Doch der Salzburger zeigte sich am Montagabend auch in der ServusTV-Sendung "Sport und Talk aus dem Hangar-7" gut gelaunt. Die besten Sager des Ski-Pensionärs:

"Es war meine erste Weltmeisterschaft, aber ich habe im Endeffekt von den letzten elf Super-Gs zehn gewonnen und war einmal Zweiter. Im Endeffekt habe ich das fast gewinnen müssen. Und das ist das Schwierige." Hermann Maier über den Druck bei seinem ersten WM-Super-G.

"Wenn man mit über 100 km/h so eine Abfahrtspiste runterfährt, dann kann man schon ab und zu so ein wenig ausbrechen. Das Feiern ist bei mir nie zu kurz gekommen." Hermann Maier gesteht, dass er es auch öfter krachen ließ.

"Ich habe immer Probleme gehabt, dass ich rechtzeitig zum Start komme und Acht war immer so, dass die ersten Zwei oder Drei schon weg waren. Dann hat man vielleicht noch die eine oder andere Information nach oben gefunkt bekommen, weil damals hat es ja, nicht wie heutzutage, Telefone gegeben. Fernseher hat es schon gegeben, aber nicht am Start. Du hast am Start keine Möglichkeit gehabt, etwas anzusehen. Von dem her war Acht immer so ganz gut. Du hast eine relativ gute Piste gehabt und ein bisschen Zeit, dass du Informationen bekommst und rechtzeitig am Start stehst." Hermann Maier über seine Glücksnummer acht.

"Wenn die schwarze Luft da war, ist er sehr aktiv geworden und da sind wir natürlich mitgezogen." Hans Knauß über den feiernden Hermann Maier.

Über den aktuellen Herren-Dominator Marco Odermatt findet er nur gute Worte: "Er ist wirklich sehr dominierend. Es ist beeindruckend, welche Serie er im Riesentorlauf hingelegt hat. Er ist eine Supererscheinung für den Weltcup."

