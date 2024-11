Dorfmeister über Vonn: "Sie sollte einen Psychologen aufsuchen"

Die Rückkehr von Lindsey Vonn in den Ski-Weltcup wird konkret: Der US-Verband hat um eine Wildcard für die 40-Jährige bei den Super-G-Rennen am 21. und 22. Dezember in St. Moritz angesucht, wie der Weltverband FIS dem SRF bestätigte. Vonn wäre damit nach Marcel Hirscher der zweite Ex-Ski-Star, der nach einer mehrjährigen Pause wieder auf die Weltcupbühne drängt.

Lesen Sie auch: US-Skistar Lindsay Vonn steht vor Comeback

Genau wie der Salzburger hatte Vonn vor fünf Jahren ihren Rückzug aus dem alpinen Zirkus bekannt gegeben. Bis zu ihrem Comeback im Weltcup wird Vonn in Nordamerika kleinere FIS-Rennen bestreiten – einerseits, um die erforderliche Startberechtigung im Weltcup zu erhalten, andererseits wird ihr künstliches Kniegelenk so ersten rennmäßigen Tests unterzogen. Beim Weltcup-Speedauftakt in Beaver Creek (14. und 15. Dezember) strebt die vierfache Gesamtweltcupsiegerin und achtfache Abfahrts-Kugelgewinnerin den Start als Vorläuferin an.

Diese Abstimmung ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Einige Ex-Stars sehen Vonns Comeback kritisch. Franz Klammer etwa sprach von einem "Vollschuss" der US-Amerikanerin, ihre einstige Rivalin Michaela Dorfmeister meinte zuletzt in den NÖN: "Sie sollte einen Psychologen aufsuchen. Ihr Geltungsdrang dürfte riesig sein." Die ehemalige Schweizer Skirennfahrerin Sonja Nef sagte zum "Blick": "Kein Chirurg dieser Welt würde sagen, dass das, was Lindsey tut, intelligent ist."

Mehr zum Thema Ski Alpin "Fast zum Genieren": Nur ein Slalom-Lauf für Hirscher in Levi LEVI. Levi war für Marcel Hirscher aus sportlichen Gesichtspunkten keine Reise wert. "Fast zum Genieren": Nur ein Slalom-Lauf für Hirscher in Levi

Raichs drehten ein Video

Comebacks sind im Skisport also in Mode. Diesen Eindruck verstärkten Videos von Marlies und Benjamin Raich, welche das Ehepaar bei einem Parallelslalom zeigen, in den sozialen Medien. Kommentiert wurden sie mit: "Bei uns tut sich grad was. Ich freue mich, bald mehr zu verraten." Das heizte Gerüchte um eine mögliche Rückkehr von Österreichs Parade-Skipaar an. Als wahrscheinlicher gilt jedoch, dass mit dem Eindruck eines möglichen Comebacks gespielt wird, um die Aufmerksamkeit für eine neue Werbepartnerschaft zu erhöhen.

Fest steht, dass am Wochenende Damen- und Herren-Slalom in Gurgl gefahren werden.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Lindsey Vonn

Marcel Hirscher Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.