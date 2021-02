Die nächsten Events werfen ihre Schatten voraus

Erst die 48. im Jahr 2025 werden wieder ein Heimspiel für Österreich servieren – dann in Saalbach-Hinterglemm. Also dort, wo die übernächsten Weltcup-Rennen der Herren stattfinden. Es bleibt demnach kaum Zeit, um zu verschnaufen oder WM-Erfolge auszukosten.

Der Ski-Tross zieht weiter. Am kommenden Wochenende stehen zwei Herren-Riesentorläufe in Bansko auf dem Programm, die Damen bestreiten im Val di Fassa zwei Abfahrten und einen Super-G.

Von 5. bis 7. März könnten in Saalbach zwei Kugelentscheidungen bei den Herren fallen. Doppel-Weltmeister Vincent Kriechmayr greift nach Kristall im Super-G, Matthias Mayer bläst zur Jagd auf Beat Feuz (Sui), den Führenden im Abfahrts-Weltcup.

Über die WM 2023 in Frankreich braucht sich Kriechmayr nicht den Kopf zu zerbrechen. Bleibt der 29-jährige Gramastettner vom Verletzungspech verschont, hat er als Titelverteidiger in Abfahrt und Super-G gleich zweimal die unantastbare Lizenz zum Starten. Den Organisatoren von Courchevel-Meribel 2023 ist die Vorfreude auf die WM in der Heimat von Alexis Pinturault schon jetzt anzumerken.

Eines steht fest: 13 Medaillenentscheidungen wie in Cortina wird es nicht mehr geben. Spätestens beim FIS-Kongress im Juni soll Klarheit herrschen, ob Kombination, der (neue) Parallel- oder der Teambewerb gestrichen wird. Bei den Olympischen Spielen 2022 in Peking ist die Kombi gesetzt. (alex)

