Grafs Machtdemonstration

Der Vorarlberger markierte in beiden Qualifikationsläufen für das Weltcup-"Doppel" heute und am Donnerstag (jeweils 11.55 Uhr, ORF Sport+) Bestzeit. Das kam für den 26-Jährigen, der großen Respekt vor der selektiven Strecke im Südtiroler Kanaltal hat, überraschend.

"Hier brauchst du einfach Eier. Vor der ersten Fahrt habe ich mich fast ein wenig angesch… Aber es ist richtig geil, auf diesem Kurs geht es ordentlich zur Sache", nahm sich der Vorarlberger kein Blatt vor den Mund. Johnny Rohrweck, der zum Auftakt in Val Thorens triumphiert hatte, gab ebenfalls eine gute Figur ab. Der Großraminger belegte die Ränge vier und fünf. Daniel Traxler aus Spital am Pyhrn verzichtete hingegen wegen einer starken Erkältung auf einen Start. Die beiden Bewerbe finden auch ohne Christina Födermayr aus Utzenaich statt, die in der Ausscheidung zweimal die Top 16 verpasste.

Dafür hat Ex-Weltmeisterin Andrea Limbacher aus St. Wolfgang den Cut geschafft und sich mit den Rängen zwölf und elf für die Duelle Frau gegen Frau in Position gebracht. Heute braucht es nicht nur Mut, sondern auch Glück.

