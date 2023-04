Eishockey: Österreich gewann Test gegen Deutschland

Den ersten Ländervergleich am Donnerstag hatte die Mannschaft von Teamchef Roger Bader noch mit 0:2 verloren. Bei der WM im Mai in Tampere ist Deutschland ein Gruppengegner der rot-weiß-roten Auswahl.

Im entscheidenden Penaltyschießen behielten die Bader-Schützlinge ihre Nerven. Während KAC-Profi Lukas Haudum, Henrik Neubauer (Zell am See) und Dominic Zwerger (Ambri-Piotta) trafen, gelang den Gastgebern kein Treffer gegen Goalie Bernhard Starkbaum. Zuvor hatten die Österreicher im Gegensatz zum ersten Duell einen deutlich besseren Start erwischt.

Haudum traf nach sieben Minuten im Powerplay zur Führung, Maximilian Kammerer (12.) glich kurz darauf allerdings aus. Im ersten Drittel verzeichnete Österreich insgesamt 16 Schüsse aufs Tor, die Gastgeber nur vier. Der Trend setzte sich auch im zweiten Drittel fort, Neubauer erzielte im Powerplay (29.) sein erstes Tor im ÖEHV-Trikot. Im Schlussdrittel glich Nico Sturm, NHL-Profi bei den San Jose Sharks, nach 52 Sekunden erneut aus.

Im Rahmen der WM-Vorbereitung geht es für die ÖEHV-Auswahl ab Dienstag mit einem fünftägigen Teamcamp in Wien weiter. Dabei steht ein Testspiel-Doppel gegen Tschechien, den WM-Dritten im Vorjahr, auf dem Programm. Am Donnerstag (18.30 Uhr) steigt das erste Duell in Wien, am Samstag (16.00 Uhr/beide live ORF Sport +) wird in Brünn gespielt.

Länderspiel in Landshut:

Deutschland - Österreich 2:3 (1:1,0:1,1:0,0:0,0:1).

Tore: Kammerer (12.), Sturm (41.) bzw. Haudum (7./PP, entscheidender Penalty), Neubauer (29./PP)

