Zwei Spieler verlassen die Black Wings

Nach der Verlängerung mit Kapitän Brian Lebler haben die Black Wings am Donnerstag bekannt gegeben, dass man sich von Verteidiger Martin Stajnoch und Stürmer Dennis Sticha trennen wird.

Sticha und Stajnoch haben die Saison höchst unterschiedlich erlebt. Während Stajnoch die allermeisten Spiele der Linzer bestritten hat und sich vor allem gegen Ende allem und jedem entgegengeworfen hat, der das Linzer Tor zu bedrohen versucht hat, musste Dennis Sticha lange verletzt zuschauen.

66 Spiele absolviert

Martin Stajnoch absolvierte insgesamt 66 Spiele für die Steinbach Black Wings. Bei seinem zweiten Aufenthalt in der Stahlstadt in der abgelaufenen Saison steuerte der Slowake zwei Tore und sieben Torvorlagen zum offensiven Erfolg der Linzer bei. In der Plus-Minus-Statistik beendete der 33-Jährige die Spielzeit 2023/24 mit -3. Diese Werte sind für einen eher auf die Defensivleistung fokussierten Verteidiger nicht schlecht - die Linzer sehen aber wohl auf dieser Position noch Potenzial nach oben.

Sticha verbrachte die vergangenen beiden Jahre in Linz, bestritt im Vorjahr 26 Spiele bei der Kampfmannschaft. Vor der abgelaufenen Saison bestritt der 25-Jährige Teile der Vorbereitung, ehe ihn Verletzungen wieder zurückwarfen. Erst ab Ende Jänner gab es wieder Einsätze für den gebürtigen Vorarlberger - allerdings nur bei den Steel Wings Linz AG. Sticha beendet diese Saison mit sechs Spielen und einem erzielten Tor in der Alps Hockey League.

Autor Markus Prinz Online-Redakteur Markus Prinz

