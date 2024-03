Wenn das kein gutes Omen für die Black Wings ist

Bevor heute (19.15 Uhr, Liveticker auf nachrichten.at) das dritte von maximal sieben Viertelfinal-Duellen in der ICE Hockey League zwischen dem amtierenden Champion Red Bull Salzburg und den Steinbach Black Wings beim Stand von 1:1 über die Bühne geht, gab es bereits erfreuliche Nachrichten aus dem Nachwuchs. Optimisten mögen das als gutes Omen werten.

Die U20-Mannschaft der Akademie Oberösterreich zog in der internationalen Meisterschaft sensationell in das Finale ein. Und zwar gegen die höher eingestuften Alterskollegen aus dem Stall der "Roten Bullen". Vor allem die Art und Weise war imposant. Das Team von Coach John Bierchen verwandelte einen 0:2-Rückstand in der Best-of-5-Serie in einen 3:2-Erfolg.

Der Showdown in der Akademie Liefering hatte es in sich: Die Burschen aus Linz waren im Entscheidungsmatch bis zur 38. Minute 0:3 hinten gelegen, ehe Theodor Fichtinger (38.), Johannes Aigner (42.) und Ben Grasser (44.) mit dem 3:3 ein Nachspiel erzwangen. Letztlich musste ein Penaltyschießen, in dem Dominik Stöttner zum Matchwinner avancierte, entscheiden. Oberösterreich gewann 4:3. Herzlichen Glückwunsch.

In der Endspielserie wartet ab dem Wochenende der ungarische Vertreter Ujpest. Gelingt jetzt der letzte Schritt zum Titel?

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport Alexander Zambarloukos

