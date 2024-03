Black Wings vs. Salzburg: Entscheidet eine Verletzung die Serie?

Peter Schneider ist Torjäger und absoluter Schlüsselspieler in Diensten von Red Bull Salzburg. Der 32-Jährige landete beim emotionalen 3:2 der Steinbach Black Wings im zweiten Play-off-Viertelfinale in Linz nach einem Check im Krankenhaus. Für das dritte Spiel der Eishockey-Best-of-7-Serie am Donnerstag (19.15 Uhr, Liveticker auf nachrichten.at) beim Stand von 1:1 in der Mozartstadt gilt Schneider offiziell als fraglich.