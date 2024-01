Vor dem Jubiläum kam die Tochter: Black-Wings-Stürmer Marco Brucker wurde Papa

Als ob es die OÖN gewusst hätten: Am Freitagmorgen erschien auf unserer Website ein Artikel über die Karriere von Marco Brucker. Im dritten Absatz heißt es: "Es könnte aber auch in letzter Sekunde noch anders kommen. Aktuell sitzt Brucker ein bisschen auf Nadeln, weil er und seine Freundin ein Kind erwarten. Der errechnete Geburtstermin liegt in der kommenden Woche". Und am Abend beim Heimspiel gegen Asiago stand Brucker plötzlich wirklich nicht im Line-Up.

Am Samstagnachmittag kam dann die Nachricht des Stürmers: "Hallo Leben, hallo Welt, heute um 10:46 durften wir unsere Tochter Nala Brucker endlich in unsere Arme schließen. Ganz nach ihrer Namensbedeutung, ist sie unser allerallergrößtes Geschenk!" Es gehe allen dreien - Mama Sophia, Töchterchen Nala und Papa Marco - gut, der Nachwuchs habe ihren Eltern sofort das Herz gestohlen, schreibt Brucker weiter.

Wir wünschen der Jungfamilie alles Gute.

Die Podcast-Folge mit Marco Brucker zum Nachhören:

Marco Brucker: "Phil ... Alle Folgen Marco Brucker, Stürmer der Steinbach Black Wings, über seine Rolle bei den Linzern, Vergleiche mit Philipp Lukas, warum es in der aktuellen Saison so gut läuft und welche Rolle der Aberglauben für den "passionierten ...

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Markus Prinz Online-Redakteur Markus Prinz

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. ICE Hockey League Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.