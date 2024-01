Das Schlusslicht hat nicht nur gegen Linz Großes vor

Nach dem Eishockey-Heimspiel gegen den Vorletzten Asiago wartet das Liga-Schlusslicht auf die Steinbach Black Wings. Die Linzer gastieren am Sonntag (17.30 Uhr, Liveticker auf nachrichten.at) bei den Graz 99ers, für die die Saison angesichts eines Rückstands von 16 Punkten auf die sogenannten Pre-Play-offs (Rang zehn) de facto gelaufen ist.

Von einem Selbstläufer für die Oberösterreicher kann trotzdem nicht die Rede sein, am 30. Dezember schlitterten sie in eine 1:4-Heimniederlage gegen die Steirer, die offenbar in der kommenden Spielzeit Großes vorhaben. An finanziellen Mitteln soll es dank Herbert Jerich, der das Präsidentenamt von Jochen Pildner-Steinburg übernehmen wird, nicht mangeln.

"Meine Verantwortung ist es, Erfolg zu haben", betonte der Leiter eines Logistik- und Transportunternehmens. Das Image einer grauen Maus soll endlich abgeschüttelt werden. Heißeste Transferaktie ist übrigens ein gebürtiger Linzer. Lukas Haudum, 26-jähriger Teamstürmer in Reihen des Rekordmeisters KAC, soll vor der Unterschrift unter einen hochdotierten Vertrag bei den 99ers stehen.

132.706 Zuschauer um die Weihnachtszeit

Der Liga kann die Aufbruchstimmung in der "Grünen Mark" nur recht sein, denn im "Bunker" sind die Zuschauerzahlen ausbaufähig. Mit einem Schnitt von 2104 Besuchern sind die Grazer in der Fan-Statistik das schlechteste österreichische Team. An der Spitze steht der KAC (3974) vor den Vienna Capitals (3831) und den Black Wings (3197). Die intensive Zeit rund um die Weihnachtsferien ist zwar für die Teams ziemlich strapaziös, das Programm wird von der Anhängerschaft aber voll angenommen.

In den 42 Begegnungen zwischen 22. Dezember und 6. Jänner wurden nicht weniger als 132.706 Zuschauer gezählt, 13 Partien – darunter Linz gegen Graz – waren restlos ausverkauft. Der Dreikönigsspieltag war mit 24.031 Fans der bestbesuchte Matchtag seit sechs Jahren. Das lag vor allem an jenen 7000, die das Südtirol-Derby Bozen gegen Pustertal sahen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport Alexander Zambarloukos

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.