Ab 18:30 Uhr live: Black Wings gastieren in Graz

Graz 99ers - Black Wings Linz

Graz 99ers Black Wings Linz Erstes Bully: 20.12. - 19:15

Live-Kommentar

Wir berichten ab 18:30 Uhr live aus dem Merkur-Eisstadion.

0:4. Gegen einen Gegner, der auch nicht den besten Tag erwischt hat. Die Reaktionen nach dem ersten Saisonduell zwischen den Black Wings und den 99ers im Grazer Bunker sprachen für sich. "Insgesamt war Graz hungriger als wir. Wir haben weniger gearbeitet und das hat den Unterschied ausgemacht. So etwas darf nie wieder passieren. Wir müssen im nächsten Spiel ein Zeichen setzen - für uns und für unsere Fans. Wir müssen zeigen, dass wir heuer sicher nicht so spielen werden", sagte Mario Altmann unmittelbar nach dem Spiel am 18. Oktober unmissverständlich. Auch Valentin Leiler war in der Mixed-Zone etwas ratlos. "Keine Ahnung, was heute los war. Jeder weiß, dass man mit so einer Leistung nicht zufrieden sein kann", sagte der Stürmer im Wortlaut.

In den bisher 17 Spielen danach schafften die Black Wings die Wende. Nur dreimal konnten die Linzer nicht punkten (in Wien, in Villach und in Salzburg), elf Spiele konnten gewonnen werden. Kein Team - und zwar mit Abstand - war in diesem Zeitraum ähnlich erfolgreich wie die Linzer. In den jüngsten zehn Spielen setzte es gar nur zwei Niederlagen. Auch in diesem Zeitraum sind die Stahlstädter das punktebeste Team der Liga.

Der EHC will den Lauf fortsetzen. Doch Graz ist gefährlich. Vieles spricht heute für die Black Wings. Die Form, das Comeback von drei Verletzten (Finn, Pusnik, McNeill) und das Debüt von Hunter Fejes (sofern das Okay vom Verband heute im Laufe des Tages noch kommt). Für Graz spitzt sich die Situation in der Tabelle mit jeder Niederlage weiter zu, allerdings konnte man zuletzt mit Siegen gegen Wien (3:0) und Znojmo (4:3 n.V.) eine leichte Trendumkehr schaffen.

