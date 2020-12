Ab 15:45 Uhr live: Black Wings gastieren in Villach

Villacher SV - Black Wings 1992

Villacher SV Black Wings 1992 Erstes Bully: 06.12. - 16:30

Kärntner Wochenende für die Black Wings! Nach der 0:4-Niederlage gegen den KAC am Freitagabend geht es heute für die Linzer nach Villach, wo ein hungriger VSV darauf wartet, den Vorsprung auf das Tabellenschlusslicht zu vergrößern. Aktuell liegen acht Punkte zwischen den beiden Teams, wobei Villach ein Spiel weniger absolviert hat.

Heute Mithelfen soll auch der neue Verteidiger der Black Wings, Oskars Bartulis. Es gab aber noch keine offizielle Information der Linzer, ob alle dafür notwendigen Papiere zusammengetragen worden sind. Es wird also spannend, ob wir den 33-jährigen Letten heute sehen werden.

Uns erwartet das 160. Duell zwischen Linz und dem VSV - gegen kein anderes Team haben die Black Wings in der 20-jährigen Bundesliga-Geschichte mehr Duelle absolviert. Ebenfalls in den Top-5 gemessen an der Anzahl an Spielen: Wien (139), Klagenfurt (137), Graz (114) und Salzburg (113).

Hinter der Bande wird heute beim VSV übrigens nicht Dan Ceman stehen, sondern Marco Pewal, der seit gestern interimistisch übernommen hat, bis ein alter Bekannter der Black Wings das Ruder übernimmt: Rob Daum. Der 62-jährige Kanadier wird in den nächsten Tagen zum zweiten Mal binnen eines Kalenderjahrs beim VSV einspringen.

Die Paarungen am heutigen Abend:

Villacher SV - Black Wings 1992

Dornbirn Bulldogs - Bratislava Capitals

Graz 99ers - HCB Südtirol

