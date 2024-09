DTM-Piloten holten sich in Spielberg den Feinschliff fürs Saisonfinale

Am Wochenende vom 27. bis 29. September gastiert die deutsche Spitzenrennserie DTM wieder am Red Bull Ring in Spielberg. Die vorletzte Station in der Meisterschaft verspricht sportliche Hochspannung. Der amtierende Champion Thomas Preining kämpft vor Heim-Publikum um die wohl letzte Chance auf eine erfolgreiche Titelverteidigung, die mit Blick auf das Gesamtklassement wohl nur noch theoretischer Natur ist: Audi-Pilot Kelvin van der Linde liegt mit 170 Punkten vor dem Lamborghini-Fahrer Mirko Bortolotti (163), Maro Engel (Mercedes, 155), Jack Aitken (Ferrari, 120) und dem Linzer Preining (Porsche, 119).

Bild: MARKUS PRINZ

Für diesen Kraftakt holten sich am Dienstag, zehn Tage vor dem ersten Training, sieben Teams bei einem Testtag in Spielberg den Feinschliff für den Red Bull Ring. Die Testtage sind in der DTM auf fünf pro Saison begrenzt. Dementsprechend sorgsam wollen sie gewählt werden. Die Tabellenführer Van der Linde und Bortolotti ließen den Test aus, um den Tag für die Vorbereitungen auf das Saisonfinale in Hockenheim (18. bis 20. Oktober) aufzusparen. Zu sehen gab's aber trotzdem einiges: Neben den beiden Österreichern Thomas Preining und Lucas Auer spulten auch Maro Engel, Sheldon van der Linde, Rene Rast, Luca Stolz, Arjun Maini, Marco Wittmann, Luca Engstler, Thierry Vermeulen, Ayhancan Güven und Franck Perera zahlreiche Runden ab. Zwischen 9 und 12 Uhr sowie 13 und 17 Uhr absolvierten 17 Boliden Tausende Testkilometer.

Thomas Preining Bild: OÖN / Alexander Stummer

"Im Nassen sind wir am Red Bull Ring gut aufgestellt. Im Trockenen ist es für uns immer eine Wundertüte. Im Qualifying liegen hier alle sehr eng beisammen, da macht ein Zehntel drei, vier Startreihen aus und im Rennen geht es auch immer heiß her", sagt Thomas Preining, der durch die Testfahrten die entscheidenden Zehntelsekunden herausholen möchte. Der Tiroler Lucas Auer, der in der Tabelle auf Rang zwölf liegt, ist nach den bisherigen Saisonleistungen etwas vorsichtiger: "„Die Saison war durchwachsen bisher. Irgendwie kriegen wir’s nicht wirklich hin. Zwei Rennwochenenden liegen vor uns, vielleicht können wir noch ein Highlight setzen. Generell ist es cool, ein Heimrennen zu haben. Die Temperaturen sollten in den nächsten Wochen wieder steigen und wir werden versuchen, die Erkenntnisse aus dem heutigen Testtag so gut wie möglich zu verwerten.“

Lucas Auer Bild: OÖN / Alexander Stummer

Tickets ab 39 Euro

Die Tickets für das Rennen am Red Bull Ring verkaufen sich gut, aktuell liege man etwa 20 Prozent über der Nachfrage im Vorjahr zur selben Zeit, sagt Runschke. Man sei sehr zufrieden, auch wenn die DTM in Deutschland höhere Zuschauerzahlen lukriere als bei den Auslandsrennen. Neben den beiden DTM-Rennen am Samstag und Sonntag (jeweils 13.30 Uhr) finden auch Läufe des ADAC GT Masters, der ADAC GT4 Germany und des Porsche Carrera Cup statt. Zusätzlich dazu werden Pitwalks, offene Fahrerlager und Service Road Touren angeboten, um die Fans möglichst nahe an die DTM heranzubringen.

Autor Markus Prinz Online-Redakteur Markus Prinz