DTM: Preining bleibt im Spiel

Bild: DTM/Gruppe C Photography (Gruppe C Photography)

Mit den Plätzen sechs (Samstag) und vier (Sonntag) bleibt der Linzer Porsche-Pilot aber im Titelkampf im Spiel. Vor dem Heimspiel Ende September auf dem Red-Bull-Ring liegt Preining in der Gesamtwertung mit 51 Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Kelvin van der Linde (Audi) auf Platz fünf in Lauerstellung.

Thomas Preining Bild: DTM/Gruppe C Photography (Gruppe C Photography)

Am Samstag fixierte Preining mit einem Rundenrekord im Qualifying zwar die Bestzeit, aufgrund einer Verwarnung wurde er in der Startaufstellung aber von der Poleposition fünf Plätze zurückversetzt. „Auch Schiedsrichter machen Fehler, das gehört dazu“, sagte der 26-Jährige. Im Rennen gewann er das harte Duell um Platz sechs gegen van der Linde, in dem der Südafrikaner mit schmutzigen Manövern auffiel. Gestern verpasste Preining als Vierter knapp das Podium. Der Sieg ging an Luca Stolz (Mercedes).

