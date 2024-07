Die Auferstehung des Lewis Hamilton

Lewis Hamilton gab sich Mühe. Dem 39-Jährigen fiel es aber hörbar schwer, zu erklären, was ihm der hauchdünne Sieg am Sonntag beim Formel-1-Grand-Prix in Silverstone vor Max Verstappen bedeutet hat.

"Dieses Gefühl beim Überfahren der Linie … Ich habe ehrlich gesagt noch nie wegen eines Sieges geweint", war dem Briten klar, dass die Tränen wohl mehr ausdrückten, als er mit Worten vermochte.

Die Tränen habe er nicht mehr zurückhalten können, speziell als er Vater Anthony und Mutter Carmen im Fahrerlager in die Arme schloss.

Anthony, der wie kein anderer den Werdegang des siebenfachen Weltmeisters kennt, bezeichnete den lange herbeigesehnten 104. Rennerfolg seines Sohnes nicht umsonst als "Überdruckventil".

945 Tage war der bis dato letzte Erfolg von Lewis Hamilton zurückgelegen. Bis zu jenem 5. Dezember in Saudi-Arabien war die Karriere des Briten wie auf Schienen verlaufen, ehe nur eine Woche später das Saisonfinale in Abu Dhabi alles änderte.

Seinen achten WM-Titel vor Augen hatte damals eine Safety-Car-Phase sowie die umstrittene Entscheidung, das Rennen noch einmal freizugeben, Verstappen die Möglichkeit gegeben, Hamilton in der letzten Runde die WM-Krone zu entreißen. Seither hatte jener Mann, der die meisten Grand Prix in der Geschichte dieses Sports gewonnen hat, nie wieder auf das oberste Podest zurückgefunden. Bis eben Sonntag.

Ein Sieg als Vermächtnis

"Es hat Tage gegeben, an denen ich mich gefragt habe, ob ich noch gut genug bin, ob ich es noch einmal packe. Da hatte ich dann die richtigen Leute um mich herum", sprach Hamilton, der mentale Gesundheit schon in der Vergangenheit thematisiert hatte, von großem Frust. "Oft hat es sich so angefühlt, wie wenn das Beste einfach nicht gut genug ist. Diese Enttäuschung spürt man dann."

Auf die Frage, ob der Silverstone-Sieg – sein neunter auf dieser Strecke (Rekord) – bei dem Heilungsprozess, den er seit Abu Dhabi durchläuft, hilft, antwortete er: "Nur die Zeit wird es zeigen." Wohlwissend, dass im Moment großer Emotionen nicht erfassbar ist, ob alte Wunden verheilt sind.

Bei der Einordnung des Silverstone-Grand-Prix half Toto Wolff aus. "Ich glaube, dass die Geschichte so zu Ende geht mit dem Lewis hier in England, ist eine ganz wichtige für ihn und das Team", sagte der Teamchef dem ORF, "irgendwann werden wir uns an den Grand Prix erinnern und werden sagen: Das war super." Hamilton hatte heuer früh bekannt gegeben, dass er nach der Saison zu Ferrari, wo er bis mindestens Ende 2025 unterschrieben hat, wechseln wird.

Mit dem Triumph auf seiner Lieblingsstrecke in Silverstone konnte er dem Mercedes-Team auf seine Art Danke sagen. "Nicht mit einem Tief, sondern mit einem Höhepunkt", sagte er, wolle er sich verabschieden.

Dies ist Hamilton gelungen, der alles in allem viele gute Gründe hatte, erstmals wegen eines Siegs Freudentränen zu vergießen.

