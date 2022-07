Vor Kitzbühel beginnt bei Dominic Thiem das Werkl immer besser zu laufen

Der Heimklassiker in Kitzbühel steht vor der Tür und das Werkl von Österreichs Tennis-Star Dominic Thiem beginnt immer besser zu laufen: Der 28-Jährige zog gestern nach einem 7:6 (6), 6:3 gegen den Argentinier Federico Delbonis ins Viertelfinale von Gstaad ein. Nach einem lange Zeit von Niederlagen geprägten Comeback nach seiner Handgelenksverletzung ist Thiem wieder deutlich im Aufwind.

Die Negativserie im Mai und Juni hatte dem Niederösterreicher zugesetzt, wie er kürzlich zugab. "Die Art, wie ich spielte, war einfach nicht gut genug für meine Gegner. Ich bin in diese Spiele mit dem Wissen gegangen, dass ich nicht einmal eine Chance habe, zu gewinnen. Es war sehr hart, zu verlieren, anschließend fünf Tage zu trainieren und direkt wieder zu verlieren." Doch nun scheint die Freude beim US-Open-Gewinner von 2020 zurückgekehrt. Schon nach dem Viertelfinale letzte Woche in Baastad sagte Thiem: "Ich spüre eine große Verbesserung."

In der dünnen Luft des Berner Oberlandes in Gstaad scheint sich der Trend nun fortzusetzen. "Jeder Sieg ist für mich extrem wichtig. Ich brauche die Punkte", sagte Thiem, der in der Weltrangliste zwischenzeitlich auf Platz 339 abgerutscht war. Sollte er heute auch gegen den peruanischen Qualifikanten Juan Pablo Varillas gewinnen, wäre der Wiedereinzug unter die Top-200 sicher.

Kitzbühels Turnierdirektor Alexander Antonitsch freut sich mit seinem wichtigsten Zugpferd, das erstmals seit 2019 wieder beim Generali Open aufschlägt. "Er hat es ja nicht verlernt. Aber viele wissen gar nicht, wie schwer es ist, nach so einer Verletzung zurückzukehren."