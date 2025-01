Tickets für das Linzer WTA-Tennisturnier zu gewinnen

Top-Spielerinnen wie Wimbledon-Siegerin Marketa Vondrousova schlagen dann im Design Center auf. Auch die Schweizer Olympiasiegerin Belinda Bencic, ehemalige Weltranglisten-Vierte, wird in der Stahlstadt zu sehen sein. Auch die ukrainische Weltklasse-Spielerin Elina Svitolina, die bisher 17 WTA-Titel gewann, gab wie Maria Sakkari ihre Nennung ab.

Zur Anmeldung kommen Sie hier. Die Karten gibt es nach dem Motto "First come, first served", der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Pro Anmeldung sind maximal 4 Personen buchbar.

