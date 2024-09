Tennis: Saison für Ofner wegen Operation vorzeitig beendet

Das gab sein Management am Montag bekannt. Der Eingriff sei Mitte September geplant, das Comeback von Ofner werde frühestens Anfang 2025 erfolgen. Der 28-jährige Steirer war zuletzt bei den US Open in der ersten Runde ausgeschieden, nachdem Österreichs Nummer eins schon seit längerer Zeit mit der Verletzung zu kämpfen hatte.

Starke Schmerzen

"Die Schmerzen sind mittlerweile so stark, dass er teilweise seine gesamte Spielweise anpassen muss, um den Schmerz zu umgehen. Das bringt natürlich seinen gesamten Spielfluss durcheinander und hindert ihn daran, sein Top-Tennis zu zeigen", erklärte sein Manager Moritz Thiem. Ofner war im Oktober 2021 schon einmal an der Ferse operiert worden und musste anschließend sieben Monate pausieren.

