Sprung an die Spitze: Ein junger Turner führt die 50. OÖN-Sportlerwahl an

Sechs Stunden täglich und bis zu 30 in der Woche schuftet Paul Schmölzer derzeit im Turn-Leistungszentrum im Linzer Winterhafen, um sich auf die Saison 2025 vorzubereiten. Der 21-Jährige aus Schalchham bei Vöcklabruck überraschte heuer beim Weltcup in Varna bei seiner Premiere in der Allgemeinen Klasse gleich mit dem Bronzegewinn im Sprungbewerb, nachdem er zuvor bereits mit Platz 15 bei der EM ebenfalls an diesem Gerät groß aufgezeigt hatte.

Bei der Wahl zu Oberösterreichs Sportler des Jahres liegt er beim Publikumsvotum derzeit in der Gunst knapp vor Olympia-Schwimmer Martin Espernberger ganz oben, während die Damen-Wertung von Wasserski-Ass Nicola Kuhn, die Team-Ausscheidung von Handball-Meister HC Linz AG angeführt wird.

Noch bis 16. November läuft das Onlinevoting für die 50. Jubiläumsausgabe der Wahl, ehe dann die finale Jury-Abstimmung erfolgt.

"Alle machen mit"

Und auch wenn es derzeit nur eine Momentaufnahme im Rennen um den "Halbzeit-Sieg" ist: Für Schmölzer legen sich viele ins Zeug. "Meine Eltern, Freundin, Verwandte, alle machen mit", sagt das Turntalent, das kommendes Jahr EM, WM und die Universiade im Visier hat und dann auch in anderen Disziplinen sein Können zeigen will.

"Eigentlich ist mir ja das Reck am liebsten, aber im Sprung lief es heuer halt am besten", sagt Schmölzer, der im Alter von sechs Jahren beim ATV Vöcklabruck seine Turnerkarriere begann. Oberösterreichs Landestrainer Michal Zoha hat mit ihm, aber auch Vincent Lindpointner, der dieses Jahr Ringe-Bronze bei der Junioren-EM eroberte, große Hoffnungen für die Zukunft unter seinen Fittichen.

Staatsmeisterin Kuhn, die heuer im Wasserski-Trick-Bewerb ihren österreichischen Rekord auf 6990 Zähler hochschraubte, war bereits im Vorjahr Publikumsliebling bei der Sportlerwahl. Dass die Linzer Handballer, die heuer sensationell den Meistertitel holten, einen starken Fan-Rückhalt haben, zeigt sich ebenfalls.

Bereits 1990 und 1993 gewann der Verein die Teamwertung.

So läuft die Wahl

Abgestimmt kann nur auf nachrichten.at/sportlerwahl werden, pro Gerät maximal dreimal täglich. Die Wahl läuft noch bis 16. November (24 Uhr).

Danach kommen die zehn Besten jeder Kategorie in das Finale, in dem eine Expertenjury – bestehend aus Vertretern des Sportlands, der Dach- und Fachverbände, der OÖN sowie früheren Siegern – über die Reihung abstimmen.

Das Resultat der Fan-Wahl fließt in das Endergebnis mit ein. Geehrt werden die Sieger am 3. Dezember in Linz.

Erster Zwischenstand

Sportlerin des Jahres:

Nicola Kuhn (Wasserski) 2129 Stimmen Susanne Gogl-Walli (Leichtathletik) 1376 Carina Klaus-Sternwieser (Judo) 1178 Sofia Polcanova (Tischtennis) 818 Lena Kreundl (Schwimmen) 698

Sportler des Jahres:

Paul Schmölzer (Kunstturnen) 1932 Martin Espernberger (Schwimmen) 1758 Florian Brungraber (Para-Triathlon) 1359 Vincent Kriechmayr (Ski alpin) 1144 Michael Hayböck (Skispringen) 936

Team des Jahres:

HC Linz AG (Handball) 2646 Oberbank Steelvolleys Linz-Steg (Volleyball) 1018 Hrinkow Advarics Cycleang (Rad) 1011 UJZ Mühlviertel (Judo) 940 TGW Zehnkampf-Union (Leichtathletik) 814

