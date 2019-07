Simona Haleps Meisterstück: "Ich habe noch nie besser gespielt"

"Ich habe definitiv noch nie besser gespielt", sagte Simona Halep nach ihrem ersten Triumph beim Rasen-Klassiker in Wimbledon, wo die Rumänin ihre höher eingestufte Kontrahentin Serena Williams im Finale 6:2, 6:2 deklassiert hatte. Für Halep war es der zweite Grand-Slam-Titel (nach Paris 2018), die unterlegene Amerikanerin muss weiterhin auf ihren 24. und damit die Einstellung des Rekords von Margaret Court warten. Die Zeit spricht gegen die Ambitionen von Williams, die mit 37 noch keine Gedanken an ihr Karriereende verschwendet.

"Ich muss irgendwie wieder einen Weg finden, ein Endspiel zu gewinnen. Gegen Simona war es diesmal nicht möglich, denn sie hat wie von Sinnen gespielt", gestand Serena, die bei den US Open in New York Ende August den nächsten Anlauf starten wird.

Williams’ unermüdlicher Einsatz für Gleichberechtigung werde unter den sportlichen Ambitionen definitiv nicht leiden. "Der Tag, an dem ich aufhöre, dafür zu kämpfen, wird der Tag sein, an dem ich im Grab bin", betonte Serena. "The Mail on Sunday" stimmte bereits einen leisen Abgesang auf die nicht hundertprozentig austrainiert wirkende ehemalige Nummer eins der Welt an: "Das war die Mutter aller Niederlagen. Vielleicht kriegt Serena nie wieder eine Chance, den Rekord zu egalisieren."

"The Telegraph" meinte dagegen: "Schreibt Serena nicht ab – ihre Geschichte hat noch mehr Kapitel." Auch die frühere Spitzenspielerin Chris Evert fand, in New York könne nach den vorherigen Blessuren eine "andere Williams" antreten. John McEnroe mahnte, sie müsse ihre Fitness verbessern.

Körperlich voll auf der Höhe ist Halep, die das Geschehen diktierte und auch läuferisch eine Glanzvorstellung ablieferte. "Das ist der größte Tag in meinem Tennis-Leben. Über Jahre habe ich mich stets eingeschüchtert gefühlt, wenn ich gegen Serena gespielt habe. Aber damit habe ich abgeschlossen", sagte die 27-Jährige bei einem Blick auf die bescheidene Bilanz (2:9 Siege). Wie speziell ihr Titel war, merkte Halep auch bei der Begegnung mit ihrem Berater Ion Tiriac. Eine Umarmung kommt nicht so oft vor.

