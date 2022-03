Bergmann war über Jahrzehnte, Reporter und Kommentator im ORF, wo er auch den "Sport am Montag" ins Leben rief. In der Nacht auf Dienstag starb Bergmann im 85. Lebensjahr in seinem Zweitwohnsitz bei Klagenfurt. Das meldete die österreichische Vereinigung der Sportjournalistinnen und Sportjournalisten.

