Segeln: America's Cup ging erneut an Neuseeland

Für die "Kiwis" ist es der dritte Sieg in Folge, 2017 hatten die Neuseeländer bei den Bermudas gewonnen, vier Jahre später daheim vor Auckland.

"Ein unglaubliches Gefühl, ein unglaubliches Ergebnis", jubelte Burling noch an Bord der "Taihoro". "Es war ein unglaublicher Kampf. Ich bin sehr stolz auf das ganze Team." Die schwarz gekleidete Siegercrew wurde von hupenden Booten umringt, während sie ihre Segel einpackten. Danach öffneten Burling und Co. die großen Champagnerflaschen und duschten sich und das Hightech-Boot.

"Das bessere Team hat gewonnen"

Ainslie gab sich als fairer Verlierer und erklärte, die neuseeländische America's Cup-Mannschaft sei die beste aller Zeiten. "Am Ende des Tages hat das bessere Team gewonnen", meinte der vierfache Olympiasieger und fügte hinzu, dass die Reise für die Briten noch nicht zu Ende sei, um den Cup nach Hause zu bringen. Ainslie hatte zwar den America's Cup 2013 mit dem Team USA gewonnen. Den Traum von der Cup-Rückkehr in sein Mutterland, wo 1851 die Premiere vor der Isle of Wight stattgefunden hatte, konnte er aber noch nicht verwirklichen.

Die Crew um Burling war von Wochenbeginn weg schneller als die Briten unterwegs und hatte sich einen 4:0-Vorsprung herausgearbeitet. Ein Rückschlag erfolgte nur am Mittwoch, als Ainslie und Co. auf 2:4 verkürzen konnten. Am Freitag und Samstag schlugen die Favoriten aber mit drei Rennsiegen zurück und nutzten schließlich gleich den ersten "Matchball" in der "best of 13"-Finalserie. Auch die letzte Wettfahrt war am Ende mit einem Vorsprung von 37 Sekunden eine deutliche Angelegenheit für den Titelverteidiger.

Als erstes Team in der 173-jährigen Cup-Geschichte errangen die "All Blacks des Segelsports" damit drei Cup-Siege in Folge. Insgesamt war es nach 1995, 2000, 2017 und 2021 der fünfte Triumph.

