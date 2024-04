Handball: Das ist der Viertelfinalgegner des HC Linz

Nachdem sich Grunddurchgangssieger Hard (1.) Ferlach (8.) als Viertelfinalgegner ausgesucht hatte, schnappte sich Schwaz (2.) gleich den HC Linz AG (7.).

Lesen Sie auch: Conor McGregor kehrt nach 3 Jahren in den Käfig zurück

Bei Letzteren nahm man das Los für die in zwei Wochen am 27. April beginnende "Best of 3"-Serie eher emotionslos auf. "Ich denke nicht, dass wir uns über irgendjemanden gefreut hätten", sagt Manager Uwe Schneider knapp. Kein Wunder, denn nach den verletzungsbedingten Ausfällen mehrerer Schlüsselkräfte haben die Linzer im Frühjahr nur ein Spiel gewonnen.

Mehr zum Thema Mehr Sport Mehr Sport Dominic Thiem: "Da hat es Schlagzeilen gegeben, die komplett aus der Luft gegriffen waren" Tennis: Der ehemalige US-Open-Champion sparte vor seiner Niederlage gegen die Nummer 240 der Welt in München nicht mit Kritik Dominic Thiem: "Da hat es Schlagzeilen gegeben, die komplett aus der Luft gegriffen waren"

Hoffnung macht, dass einerseits wieder fast alle mit an Bord sind und man andererseits auch im Vorjahr trotz Außenseiterrolle bis ins Finale vorgestoßen war. Dass der Kader entsprechende Qualität besitzt, so Schneider, habe dieser im Herbst gezeigt: "Wenn wir an unser Leistungslimit kommen, haben wir gegen jeden Viertelfinalgegner eine Chance." Im Frühjahr sei das nur phasenweise gelungen.

Die beiden Saisonduelle gegen Schwaz gingen jeweils mit 27:33 verloren. "Schwaz spielt in dieser Saison sehr stabil, von daher ist das eine richtige Hausnummer", sagt Schneider. Ein Testspiel wird man bis zum Play-off-Auftakt keines mehr einstreuen, auch um weiteren Verletzungen vorzubeugen. Bis auf Leon Ghent und Sinisa Sironjic sollten alle fit werden.

Mehr zum Thema Mehr Sport Mehr Sport Welle der Solidarität für finanziell gebeutelte Swans Gmunden Basketball: Weil sich die Veräußerung des Hauptsponsors OCS spießt, fließt das Geld nicht so, wie es soll. Welle der Solidarität für finanziell gebeutelte Swans Gmunden

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Reinhold Pühringer Redakteur Sport Reinhold Pühringer

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.