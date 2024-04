Welle der Solidarität für finanziell gebeutelte Swans Gmunden

Das ist kein Silberstreif am düsteren Horizont, sondern eher eine Leuchtrakete. Die Art und Weise, wie die treuen Basketballfans ihre OCS Swans Gmunden durch eine finanzielle Schieflage tragen, imponiert. "Wir spüren eine unheimliche Welle der Solidarität und sind megastolz auf unsere Community", atmete Harald Stelzer erleichtert auf. Der Langzeit-Finanzchef hatte am vergangenen Dienstag via Rundmail an Dauerkartenbesitzer und Sponsorenvertreter einen Hilferuf