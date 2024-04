Nach 3 Jahren: Conor McGregor kehrt in den Käfig zurück

Wie die UFC (Ultimate Fighting Championship) bekanntgibt, wird der Ire Ende Juni einen Comeback geben.

Bei der UFC 303 wird der 35-Jährige am 29. Juni in Las Vegas gegen Michael Chandler antreten. McGregor hatte zuletzt vor drei Jahren einen Kampf bestritten.

An seinen bisher letzten Kampf hat der ehemalige Zwei-Gewichtsklassen-Champion keine guten Erinnerungen: Im Juli 2021 brach sich McGregor im Duell mit Dustin Poirier schon in der ersten Runde das Bein. Trotz wiederkehrender Gerüchte hat sich "The Notorious" mit der Rückkehr viel Zeit gelassen.

