Raiders Tirol verteidigten Football-Titel

Das Team von Headcoach Shuan Fatah wurde beim 42:34 (21:28) im Finale der heimischen Football-Liga gegen die Vienna Vikings letztlich seiner Favoritenrolle gerecht. Der erfolgreichen Titelverteidigung war vor 5546 Zuschauern in St. Pölten ein Kraftakt vorausgegangen. Erst gegen Mitte des dritten Viertels führte der Favorit erstmals (34:28). Die Wiener hatten den Dauerrivalen in einer von den Offensiv-Teams geprägten Partie mit gewieften Spielzügen überrascht. Auch deshalb führte der Rekordmeister aus der Bundeshauptstadt zur Halbzeit 28:21. "Die erste Hälfte war grottenschlecht, die zweite so wie immer von uns", lächelte Fatah. Für die Raiders war es der siebente Titel (der vierte seit 2015), die Vikings haben doppelt so viele. Aufsteiger in die Austrian League ist Hohenems nach einem 17:10 nach Verlängerung gegen Bratislava.

