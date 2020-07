Preiner überzeugte beim Comeback

Die WM-Dritte aus Ebensee gewann bei den Landesmeisterschaften in Ried/Innkreis in 13,77 Sekunden die 100 m Hürden. Im Speerwurf belegte die 25-Jährige mit 45,85 m Rang drei. Der Sieg ging an Mehrkampf-Kollegin Sarah Lagger (47,64 m).

Preiner hatte sich Mitte Juni einen Bändereinriss im rechten Sprunggelenk zugezogen. "Wichtig war, dass Verena sieht, dass der Knöchel hält", sagte ihr Trainer Wolfgang Adler. Als nächstes Event steht für Preiner das internationale Laufmeeting kommenden Samstag in Andorf auf dem Programm.

Dort wird sie auch Diskuswerfer Lukas Weißhaidinger erneut treffen. Der Innviertler nahm erstmals seit Jahren in Ried wieder einmal an einer Landesmeisterschaft teil und schleuderte den Diskus als Sieger auf 63,67 Meter. "In Andorf sollen dann schon noch einmal die 65 Meter fallen", sagt Weißhaidinger.

Mannschaftlich einmal mehr geschlossen stark zeigte sich die TGW Zehnkampf-Union mit alleine 14 Goldmedaillen in Ried.