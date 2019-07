Pöstlbergers mutiger Fluchtversuch blieb unbelohnt

Nach Brioude, in die Heimatstadt von Romain Bardet, führte gestern am französischen Nationalfeiertag die neunte Etappe der Tour de France. Im Ziel jubelten aber nicht die Heimischen, sondern der Südafrikaner Daryl Impey (Mitchelton), der sich vor seinem belgischen Fluchtkollegen Tiesj Benoot (Lotto) durchsetzte. Das Feld mit allen Favoriten und Gesamtleader Julian Alaphilippe rollte dann 16:25 Minuten nach dem Duo gemächlich ins Ziel.

Einer der Hauptdarsteller auf den 170,5 Kilometern, die in St. Etienne gestartet wurden, war aber gestern der Schwanenstädter Lukas Pöstlberger. Der Bora-Profi schaffte es in die 15-köpfige Spitzengruppe des Tages. Er beließ es aber nicht dabei. 40 Kilometer vor dem Ziel nahm er sich ein Herz und probierte solo sein Glück. Der Gewinner des Giro-Auftakts 2017 fuhr zwischenzeitlich 46 Sekunden auf seine Verfolger heraus, wurde aber dann 15 Kilometer vor dem Ende an der Côte de Saint-Just wieder gestellt. "So ist das eben, wer nichts wagt, kann auch nicht gewinnen", sagte Pöstlberger.

Impey und Benoot lösten sich wenig später von der schon dezimierten Gruppe und machten den Sieg untereinander aus, für Pöstlberger blieb Rang 13. Alaphilippe verteidigte Gelb ohne Probleme. Die zehnte Etappe führt heute über 217,5 Kilometer von Saint-Flour nach Albi. Dort wartet am Dienstag dann auch der erste Ruhetag auf das Peloton. (fei)

106. Tour de France: 9. Etappe, Saint-Etienne - Brioude (170,5 km): 1. Impey (Rsa) Mitchelton 4:03:12 Stunden, 2. Benoot (Bel) Lotto gleiche Zeit, 3. Tratnik (Slo) Bahrain +10 Sekunden, 4. Naesen (Bel) AG2R, 5. Stuyven (Bel) Trek gleiche Zeit; weiters: 13. Pöstlberger (Ö) Bora 5:26; 26. Mühlberger (Ö) Bora 16:25; 30. Ciccone (It) Trek; 35. Alaphilippe (Fra) Deceuninck, 36. Pinot (Fra) Groupama; 45. Konrad (Ö) Bora alle gleiche Zeit; 164. Haller (Ö) Katjuscha 21:22; 8. Etappe, Macon - Saint-Etienne (200 km): 1. De Gendt (Bel) Lotto 5:00:17 Std., 2. Pinot (Fra) Groupama + 6 Sek., 3. Alaphilippe (Fra) Deceuninck gleiche Zeit; Gesamt: 1. Alaphilippe 38:37:36 Std., 2. Ciccone +23 Sek., 3. Pinot 53; 20. Konrad 2:46; 52. Mühlberger 26:21; 113. Pöstlberger 1:07:39 Std.; 152. Haller 1:24:22.

