Mountainbike: 3. WM-Titel im Downhill für Valentina Höll

Die 22-jährige Saalbacherin triumphierte am Samstag bei den Titelkämpfen in Andorra nach dreiminütiger Fahrzeit 0,520 Sekunden vor der zweimaligen Weltmeisterin Myriam Nicole (FRA). Bronze ging an die Britin Tahnee Seagrave (+1,212).

"Das ist verrückt"

Die zweimalige Gesamtweltcupsiegerin Höll hatte in der nicht-olympischen Disziplin auch schon 2022 und 2023 WM-Gold geholt. "Dreimal Gold in Serie – das ist verrückt. Ich habe nach der EM (Anm.: Silber) an mir gezweifelt und nicht daran geglaubt. Es war sehr knapp, das Niveau ist momentan unglaublich", sagte Höll. Drei WM-Titel in Folge waren bisher erst der Französin Anne-Caroline Chausson vor über 20 Jahren gelungen, die letztlich sieben Mal en suite gewonnen hatte.

Im Anschluss bestritten in Pal Arinsal auch noch die Männer ihr WM-Rennen, der Steirer Andreas Kolb ist Anwärter auf einen Spitzenplatz.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper