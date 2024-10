Handball: Meister Linz spielte sich gegen Leader Füchse in Rausch

Beim 43:27 (17:14) gegen Tabellenführer Bruck-Trofaiach Füchse spielte sich die Truppe von Milan Vunjak beim zweiten Sieg in Folge nach Wiederbeginn in einen regelrechten Rausch. Mit Matija Car (13) und Andrei Klimavets (11) schrieben zwei Akteure beim höchsten Siegscore in der neuen Saison zweistellig an. In der Tabelle verbesserte man sich vier Zähler hinter Bruck-Trofaiach auf Platz sieben.

Je einen Punkt hinter der steirischen Spielgemeinschaft liegen Krems und Vöslau. Die Kremser fertigten Rekordmeister Bregenz in der Wachau mit 36:24 ab, Vöslau behielt im Heimduell mit Nachzügler Ferlach mit 27:24 die Oberhand.

