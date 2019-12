Gmunden und das Glück des Tüchtigen

Auch wenn sie die Tabellenführung gestern aufgrund des direkten Duells wieder an Klosterneuburg verloren – die Basketballer der Gmunden Swans haben derzeit keinen Grund, Trübsal zu blasen. Auf den Cup-Achtelfinal-Erfolg im Prestigeduell gegen Wels ließ das Team am Wochenende ein 90:85 bei Oberwart – bis zum Samstag in der Superliga zu Hause noch ungeschlagen – folgen.

Es ist das Glück des Tüchtigen, dass die Swans in der momentanen Phase der Saison für sich gepachtet haben. Auch im Burgenland lag man wie zuletzt gegen die Flyers bereits zurück. Doch erneut konnte das Team von Anton Mirolybov noch das Ruder herumreißen. "Wenn wir zusammen spielen, sind wir gut", erklärt der finnische Trainer nach dem sechsten Sieg in Folge das simpel klingende Erfolgsrezept. Sieht auch Spieler Daniel Friedrich so: "Wir haben die erste Halbzeit verschlafen. In der zweiten Hälfte haben wir besser verteidigt, offensiv besser exekutiert und so ein knappes Spiel gedreht."

St. Pölten im Cup-Viertelfinale

Mit dem Cup-Viertelfinal-Los St. Pölten (auswärts am 15. Jänner) ist man am Traunsee zufrieden. "Sicher keine leichte Aufgabe, aber uns immer noch lieber als etwa Kapfenberg", sagt Funktionär Harald Stelzer. Auch die Dienste eines Ex-Gmundners sind in der Superliga seit diesem Wochenende noch mehr gefragt. Der bei Traiskirchen (gestern 67:100 gegen BC Vienna) gefeuerte Coach Zoran Kostic wird von Markus Pinezich, früher Co-Trainer bei den Swans, ersetzt.

Nach vier Niederlagen zuletzt fanden die Welser Flyers bei Tabellen-Schlusslicht Vienna Timberwolves mit 83:61 wieder auf die Siegerstraße zurück. "Es war kein schönes Spiel, aber es war wichtig für uns, dass wir wieder einmal gewonnen haben", sagte Trainer Sebastian Waser. (fei)

Auslosung Cup-Viertelfinale (15. Jänner 2020): SKN St. Pölten – Swans Gmunden, Güssing/Jennersdorf Blackbirds – Vienna Timberwolves, KOS Celovec/Dornbirn Lions – Kapfenberg Bulls, UBSC Graz – Klosterneuburg Dukes