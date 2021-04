Gewichtheben: Martirosjan auf EM-Rang neun

Der Olympiateilnehmer von 2016 war bereits am Freitag angetreten und hatte als Bester der B-Gruppe 365 kg geschafft. Damit schrieb er im kompliziert berechneten Olympia-Ranking an. Ob er sich für die Sommerspiele in Tokio qualifiziert, entscheidet sich bis Ende Mai nach den restlichen Kontinentaltitelkämpfen.

Bei der EM waren in der Topgruppe am Samstag acht von neun Teilnehmer besser als Martirosjan. Der Titel ging mit 407 kg an den Ukrainer Dmytro Tschumak. Top-Favorit Simon Martirosyan aus Armenien, der das Reißen (190 kg) für sich entschied, scheiterte im Stoßen an seinem Anfangsgewicht von 227 kg und ging damit im Zweikampf leer aus.

Der in der Vorbereitung von einer Corona-Infektion und Rückenproblemen beeinträchtigte Martirosjan kam im Reißen mit 175 kg auf Endrang sieben, vor zwei Jahren hatte er noch Gold geholt. Im Stoßen ergaben 190 kg für den Routinier die zwölfte Position. Im Anschluss war Sarah Fischer in der A-Gruppe der Kategorie bis 87 kg an der Reihe.