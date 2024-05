Gegen wen spielt Österreich bei der Handball-WM?

Der Österreichische Handballbund blickt am Mittwochabend (19.30 Uhr) gespannt nach Zagreb. In Kroatiens Hauptstadt werden die Vorrunden der Männer-Weltmeisterschaft 2025 ausgelost, die ÖHB-Auswahl wird dabei wie Co-Gastgeber Kroatien aus Topf zwei gezogen.

Bekannt ist, dass Mykola Bilyk und Co ihre Vorrunden-Partien bei den Titelkämpfen (14. Jänner bis 2. Februar) in der Küstenstadt Porec bestreiten werden. Aus dem ersten Topf sind nur Frankreich und Ägypten mögliche Gegner.

Unangenehme Kontrahenten warten in den Töpfen drei und vier. Polen, Nordmazedonien, Katar bzw. Tunesien oder die Schweiz sind nicht unbedingt Wunschlose der Österreicher, die bei ihren jüngsten beiden WM-Endrunden-Teilnahmen (2019, 2021) den Einzug in die Hauptrunden verpasst haben. Teamchef Ales Pajovic erhofft "schlagbare Gegner".

"Unser Ziel ist jedenfalls das Weiterkommen und wir freuen uns, dass wir in Porec spielen, wo wir auf viele österreichische Fans hoffen", sagte der Slowene.

Schlechte Erinnerungen an Porec

Die Weltmeisterschaft mit 32 Mannschaften wird in Dänemark, Norwegen und Kroatien ausgetragen. Aus Topf eins werden Deutschland und Dänemark fix in Herning antreten, Norwegen und Schweden sind in Baerum (Norwegen) im Einsatz. Wie Österreich und Kroatien befinden sich auch Spanien, Portugal, Island und Tschechien im zweiten Topf.

Porec ist für Österreichs Handball-Herren nicht neu: Schon die Vorrunde der EM 2018 bestritt man dort. Diese verlief allerdings enttäuschend: Gegen Belarus (26:27), Frankreich (26:33) sowie Norwegen (28:39) beendete Rot-Weiß-Rot die Gruppe an vierter und letzter Stelle. Die Ausgangslage vor der nun anstehenden WM-Endrunde ist eine andere, vor allem wegen der im Jänner gespielten EM in Deutschland, als Österreich gegen Kroatien (28:28), Spanien (33:33), Ungarn (30:29) oder auch den Gastgeber (22:22) Achtungserfolge sowie der achte Endrang gelang.

Ein Linzer im Kader

Pajovic ist sich der gestiegenen Erwartungen bewusst, will diese aber nicht in den Himmel wachsen lassen. "Es gilt jetzt erstmal zuzuwarten, welche Gegner wir bekommen. In Topf drei und vier warten viele gute Gegner", sagte der 45-Jährige.

Die jüngsten Erfolge brachten dem Team in der Qualifikation eine Erleichterung. Es genügten zwei Siege im Play-off gegen Georgien, um das WM-Ticket sicherzustellen. Mit dabei war auch erstmals seit fast einem Jahr wieder Florian Kaiper. Der Torhüter – aktuell einziger HC-Linz-Akteur im ÖHB-Kader – gab mit seinen Paraden im Heimspiel (37:31) eine Empfehlung für weitere Einsätze ab. Mit Nicolas Paulnsteiner, der im Sommer zu Berlin wechselt, steht ein weiterer Linzer im erweiterten Kreis.

Topf-Einteilung bei der WM-Auslosung:

Topf 1: Dänemark, Frankreich, Schweden, Deutschland, Ungarn, Slowenien, Norwegen, Ägypten

Topf 2: Portugal, Kroatien, Österreich , Island, Niederlande, Spanien, Italien, Tschechien

Topf 3: Polen, Nordmazedonien, Katar, Brasilien, Argentinien, Kuba, Japan, Algerien

Topf 4: Bahrain, Tunesien, Chile, Kuwait, Kap Verde, Guinea, USA, Schweiz

