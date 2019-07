Der "Dominator" ist wieder in seinem Element

Dominic Thiem hat den größten seiner 13 ATP-World-Tour-Titel heuer im März mit einem Finalsieg über Roger Federer auf Hartplatz in Indian Wells zelebriert. Nicht nur deshalb missfällt es dem 25-Jährigen, wie sein Idol Thomas Muster als Sandplatzspezialist abgestempelt zu werden. "Ich kann auf allen Belägen gut spielen und auch siegen", betonte der Lichtenwörther. Trotzdem ist die rote Asche sein bevorzugter Spielplatz, da ist Thiem in seinem Element. Könnte der "Dominator" einen Wunsch deponieren, würde er das Sand-Double aus Hamburg (ab heute) und Kitzbühel (ab 29. Juli) mit Handkuss nehmen.

Wiedersehen mit Pablo Cuevas

Beide Events bedeuten dem Weltranglistenvierten, der rund drei Wochen nach seiner bitteren Erstrunden-Niederlage gegen Sam Querrey (USA) in Wimbledon in den ATP-Zirkus zurückkehrt, sehr viel. "Für mich sind das absolute Klassiker. Es wäre ein Traum, wenn ich die auch einmal gewinnen würde", sagte Thiem.

Einen Spaziergang hat der sowohl in Hamburg als auch in Kitzbühel topgesetzte Weltranglisten-Vierte allerdings weder in der Hanse- noch in der Gamsstadt zu erwarten. Das zeigt schon die Auslosung der mit 1,713 Millionen Euro dotierten European Open am Rothenbaum. Thiem bekommt es morgen zum Auftakt mit Pablo Cuevas zu tun, beim "Major" in Roland Garros war der Mann aus Uruguay erst in Runde drei der Kontrahent des rot-weiß-roten Stars gewesen. Damals behielt Thiem auf dem Weg ins Endspiel gegen die Nummer 46 im ATP-Computer mit 6:3, 4:6, 6:2, 7:5 die Oberhand.

"Es wird wieder ein hartes Match", weiß "Domi". Die Fans – bis zu 13.200 finden im Stadion mit dem ausfahrbaren Dach Platz – dürfen einen Augenschmaus erwarten, treffen doch zwei Spieler aus der Kategorie der feinsten einhändigen Rückhände aufeinander.

In oberösterreichischer Hand

Es war nicht kompliziert, Thiem das Ja-Wort für Hamburg zu entlocken. Das hat auch mit dem Wohlfühlfaktor zu tun: Die European Open sind so etwas wie ein drittes Heimturnier (nach Kitzbühel und Wien). Der österreichische Dialekt kommt dabei nicht zu kurz. Der Welser Unternehmer Peter-Michael Reichel schwingt im ersten Jahr als Veranstalter das Zepter, Tochter Sandra ist engagierte und vor Ideen sprühende Turnierdirektorin. Hinzu gesellt sich mit Barbara Schett jene ehemalige Nummer sieben der Welt, die nun als Eurosport-Moderatorin Karriere macht und den Spielern bei den On-Court-Interviews das eine oder andere Bonmot entlocken wird.

Hamburg-Premiere für Peter-Michael Reichel und Tochter Sandra Reichel Bild: gepa

"Sandra Reichel hat sich enorm um mich bemüht, ich kenne sie schon lange – auch vom Upper Austria Ladies in Linz. Und wenn man sich anschaut, welche Legenden hier in Hamburg schon gespielt haben, dann bin ich sehr gerne dabei", erläuterte Thiem.

Es wäre eine Premiere

Seit 1892 wird am Rothenbaum aufgeschlagen, in der "offenen Ära" ist Federer hier mit vier Titeln der Rekordmann. Rafael Nadal hat zweimal triumphiert, Thiem noch nie. 2014 scheiterte der Niederösterreicher in der Runde der letzten 16, 2018 im Viertelfinale. 2016 musste er krankheitsbedingt absagen. "Da geht noch mehr", weiß Thiem. Sollte er heuer die Trophäe stemmen, wäre das historisch.

Bis dato hat noch kein Österreicher den Siegerscheck im Einzel (heuer 354.845 Euro brutto) entgegennehmen dürfen. Vor Jürgen Melzer (2010), der mit Oliver Marach im Doppel antreten wird, zog der unvergessene Horst Skoff ins Finale ein. Das war 1989. 19 Jahre später sollte der Kärntner in Hamburg sein Leben lassen, das Herz spielte nicht mehr mit. Damals – 2008 – war Skoff erst 39. Er ging viel zu früh.

European Open Hamburg Tradition verpflichtet: 1892 hat der Deutsche Walter Bonne das erste Einzelfinale am Rothenbaum gewonnen. Heuer wird zum bereits 113. Mal ein Champion gekürt – erstmals unter der Regie der Welser Familie Reichel, die 2017 die Lizenz für dieses Event der Kategorie 500 erworben hat. Veranstalter Peter-Michael Reichel bekam vom Deutschen Tennisbund (DTB) den Vorzug gegenüber dem ehemaligen Wimbledonsieger Michael Stich, der nach zehn Jahren in Hamburg abdanken musste. Erlesenes Feld: Mit Dominic Thiem (Nr. 4), Lokalmatador Alexander Zverev (5) und dem heißblütigen Italiener Fabio Fognini (10) sind drei Spieler aus den Top 10 der Welt vertreten. Für Sebastian Ofner war das Abenteuer Hamburg schon am Samstag vorbei. Der Steirer verlor in der 1. Quali-Runde gegen Sumit Nagal (Ind) 5:7, 2:6.

