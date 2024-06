Del Grosso gewann OÖ-Rundfahrts-Prolog in Linz

2021 und 2022 Daan Soete, letztes Jahr Lander Loockx, nun Del Grosso. Die 650 steilen Meter vom Hauptplatz hinauf zum Schloss, durch enge Kurven und über tückisches Kopfsteinpflaster war wie schon in der Vergangenheit erneut ein Fall für die Cyclocrosser. In diesem Rad-Metier ist der Alpecin-Fahrer U23-Vizeweltmeister. Gestern pulverisierte er Soetes Streckenrekord und setzte in 1:01,48 Minuten, was einem Schnitt von über 40 km/h entspricht, eine neue, tolle Bestmarke.

Am Freitag geht es mit der längsten Etappe (185,6 Kilometer) der diesjährigen Tour von Eferding nach Altheim weiter. Das Finish wird dort am Stadtplatz gegen 16 Uhr nach viermaliger Zieldurchfahrt erwartet. Und auch dort dürfte Del Grosso als Sprinter wieder gute Karten haben.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper