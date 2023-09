Bleibt trotz Neuerungen alles beim Alten für Gmunden?

Meister, Cupsieger und Supercup-Gewinner – die Basketballer der OCS Swans Gmunden räumten in der Vorsaison alles ab, was es zu gewinnen gab. Ein Spieljahr für die Ewigkeit. Am Sonntag (16 Uhr, Raiffeisen-Sportpark) erfolgt mit dem Duell des Triple-Champions gegen den Erzrivalen der letzten Jahre, den BC Vienna, der Aufwurf in die neue Saison. In der will auch Lokalrivale Raiffeisen Flyers Wels ein noch gewichtigeres Wörtchen um die Titel mitsprechen.

Neue Optionen: Die Swans konnten ihr bewährtes Legionärsquartett um den wertvollsten Ligaspieler der Vorsaison, Urald King, zwar nicht halten. Doch dafür konnte man das bewährte Österreicher-Trio um Daniel Friedrich, Benedikt Güttl und Toni Blazan sowie auch Erfolgstrainer Anton Mirolybov weiter an sich binden. Mit dem isländischen Rohdiamanten Orri Gunnarsson, dem neuen Center Trey Moses, der bereits in Spanien und Australien Erfahrungen sammelte, sowie dem Kanadier Patrick Emilien hat man vor allem unter dem Korb neue Optionen. "Entscheidend wird sein, wie schnell wir zusammenwachsen", sagt Finanzvorstand Harald Stelzer.

Neue Hoffnungen: In einer erbittert geführten Halbfinalserie brachte man die Swans beim 2:3 bereits an den Rand einer Niederlage. Wels will nun den nächsten Schritt machen. "Neben Gmunden, Vienna, Oberwart zählen wir uns auch zu den Favoriten", sagt Nationalspieler Renato Poljak, neben Chris Ferguson der hochkarätigste Neuzugang der Messestädter.

Neues Geld: In der Damen-Superliga wird Mitte Oktober gestartet, das Askö Damenbasketball Leistungszentrum als einziger OÖ-Vertreter gab nach Budgetproblemen nun ebenfalls grünes Licht dafür. Mit der Firma OCS konnte derselbe Sponsor gewonnen werden, der auch bereits seit dem Vorjahr die Gmundner Swans beflügelt.

Neuer Ball: In der heimischen Liga wird nun zumindest die nächsten vier Jahre mit dem gleichen Ball gespielt wie in der nordamerikanischen Profiliga NBA. Bei den Profis kam der Ausrüsterwechsel von Spalding auf Wilson gut an. "Ich bin sehr glücklich mit dem Ball, er fühlt sich richtig gut an", sagt Swans-Kapitän Friedrich.

Der Superliga-Auftakt

1. Runde

Herren: Samstag, 17.30 Uhr: Oberwart – Eisenstadt

Sonntag, 16 Uhr: OCS Swans Gmunden – Vienna (Supercup, live ORF Sport+), St. Pölten – Kapfenberg; 17.30 Uhr: Raiffeisen Flyers Wels – Klosterneuburg, Traiskirchen – Fürstenfeld

Autor Dominik Feischl Dominik Feischl

