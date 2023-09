Ein Hauch von NBA in Österreich

In Österreichs Basketball-Liga, die am Sonntag (16 Uhr live ORF Sport+) mit dem Supercup zwischen Doublegewinner Swans Gmunden und Cupfinalist Vienna gestartet wird, wird künftig mit dem gleichen Ball wie in der nordamerikanischen Elite-Liga NBA gespielt. Mit dem Ausrüster Wilson wurde eine Partnerschaft für vier Jahre abgeschlossen. Zuletzt wurden in der höchsten österreichischen Spielklasse Bälle von der Marke Spalding verwendet. Bei den Profis kam der Ausrüsterwechsel gut an. "Ich bin sehr glücklich und zufrieden mit dem Ball, vom Gefühl und vom Grip", sagte Gmundens Daniel Friedrich.

