Linz-Marathon lädt zum "Super-Freitag"

Die Linzer TipsArena ist am Marathon-Wochenende im April das Hauptquartier, doch schon nächste Woche Freitag dreht sich dort alles ums Thema Laufen. Am "Super-Freitag" (ab 14 Uhr) finden dort ein Laufschuhtest, ein Laktattest sowie ein Lauftreff auf besonderem Untergrund statt.

Laufschuhtest: Nur mit dem passenden Schuhwerk läuft es auch richtig gut – das wissen passionierte Läufer und Wettkampf-Teilnehmer nur zu gut. Wer für den Saisonhöhepunkt in Linz die "Siebenmeilen-Stiefel" finden möchte, ist am 16. Februar genau richtig. In Kooperation mit Intersport Winninger steigt in der Arena der Laufschuhtest, wo unter allen namhaften Marken und mit Expertenberatung der richtige Schuh herausgefunden werden kann. Dabei kann auch eine Lauf- und Bewegungsanalyse von Arion behilflich sein. Die Modelle können allesamt auf der Laufbahn in der TipsArena ausgiebig getestet werden. Was haben Sie mit den Laufschuhen vor? Wo laufen Sie damit am liebsten? Und was für ein Läufertyp sind Sie? All diese Fragen und noch viele mehr werden am kommenden Freitag beantwortet.

Laktattest: Durch den Laktatwert, gemessen wird die Milchsäure im Blut, kann auf die Stoffwechsellage während der Belastung geschlossen werden. Bei gleichzeitiger Erfassung der Herzfrequenz können für unterschiedliche Trainingsreize die Herzfrequenzzonen bestimmt werden. Der Läufer weiß dann: In diesem Bereich ist es sinnvoll zu trainieren. Sportmediziner Ronald Ecker und Sportwissenschaftler Alex Unger vom Ausdauerzentrum Österreich stellen am "Super-Freitag" dazu ihre Expertise zur Verfügung, eine Anmeldung zum Test ist vorab auf www.linzmarathon.at (unter Events) erforderlich.

Lauftreff: Das Wellness-Hotel Guglwald im Mühlviertel bewegt seit Jahren viele zu einem Start in Linz und stellt zumeist das größte Laufteam der Veranstaltung. Gerne wird in der Vorbereitung auch an ungewöhnlichen Orten gelaufen. So im März im großen Logistikzentrum der Firma Rechberger (7. März) oder im Parkhaus der Linzer Plus City (19. März). Aber auch schon nächste Woche Freitag in der TipsArena, wo die 200-Meter-Laufbahn, ansonsten den Leichtathleten vorbehalten, zu einem weiteren besonderen Lauftreff einlädt. "Das ist eine einmalige Gelegenheit. Wir würden uns freuen, wenn auch viele andere mitlaufen würden", sagt der Linzer Marathon-Rennleiter Günther Weidlinger.

