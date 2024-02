22. Linz Donau Marathon: 15.000 Starter als Ziel

Auf der Voest-Brücke beginnt am 7. April eine Reise, die über kurz oder lang zum Ziel am Hauptplatz in Linz führt.

"Die nächste Bilanz ist immer die schwierigste", gab gestern Oberbank-Generaldirektor Franz Gasselsberger bei der Pressekonferenz zum 22. Linz Donau Marathon den Veranstaltern scherzend mit auf den Weg. Wohl wissend, dass die Aktien bei Oberösterreichs Lauffest, das am 7. April zum 22. Mal stattfindet, tagtäglich im Steigen sind.

So rechnete Wolfgang Scheibner, Marathonkoordinator LIVA, vor, dass schon nach dem zweiten Nennschluss, der vorige Woche schlagend wurde, ein positiver Aufwärtstrend zu erkennen sei. Lag man im Vorjahr um dieselbe Zeit noch bei 4500 Meldungen, sind es diesmal schon 8300, die ihr Laufbekenntnis abgaben. "Ähnliche Zahlen hatten wir im Rekordjahr 2019." Am Ende waren es damals über 19.000, für heuer hat man sich vorerst ein Ziel von zumindest 15.000 Startern gesetzt.

Eine Bankgarantie für den angepeilten neuen Rekordlauf bei den Herren wollte Gasselsberger nicht abgeben, sehr wohl aber unterstützt der Hauptsponsor mit einem Sonderbudget die Bemühungen, die erst 2021 beim Jubiläum erreichten 2:06:13 Stunden von Fikre Bekele (Eth) noch einmal zu unterbieten. "Diese Marke zu knacken, wollen wir angehen", sagt Rennleiter Günther Weidlinger, der bereits die Profis des International Sports Service (ISS) aus Berlin auf schnelle Marathon-Läufer aus Ostafrika angesetzt hat. Auch der Zulauf heimischer Spitzenleute ist Linz, einem bekannt schnellen Kurs, gewiss. Denn auf den 42,195 Kilometern werden diesmal auch die Staatsmeistertitel vergeben, die zudem wertvolle Extra-Punkte für die Olympia-Qualifikation einbringen. Weshalb etwa mit Andreas Vojta ein 49-facher Meister hier einen Anlauf auf Paris unternehmen will.

Marathon-Tempomacher: Günther Weidlinger, Franz Gasselsberger, Marie-Louise Schnurpfeil, Karin Hörzing, Klaus Luger, Wolfgang Scheibner (v. li.) Bild: Reitmaier

"Besucherstärkstes Stadtfest des Jahres"

Bürgermeister Klaus Luger freut sich wie seine Stellvertreterin Karin Hörzing auf das "besucherstärkste Stadtfest des Jahres", die Linzer Tourismus-Chefin Marie-Louise Schnurpfeil berichtet, dass bei der Buchungslage am Renn-Wochenende vor allem auch der Anteil von Läufern aus Deutschland, Tschechien und Italien spürbar sei. Wohl auch, weil es heuer neue Bewerbe im Programm gibt. So etwa lockt der 5-Kilometer-Lauf genauso wie die Tatsache, dass Samstag beim Junior-Marathon an neuer Location mehr Kinder als bisher zugelassen sind. Mit dem Special Olympics Run gibt es auch erstmalig ein Angebot für Menschen mit Beeinträchtigung. Gasselsberger hielt gestern leidenschaftlich fest: "Jeder, der es mit dem Laufen ernst meint, sollte am 7. April in Linz an der Startlinie stehen."

