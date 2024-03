Linz Marathon: Großer Zulauf vor dem Nennschluss

Nach der kleinen "Corona-Delle" in der Teilnehmer-Statistik wird der 22. Oberbank Linz Donau Marathon am 7. April wieder die Massen bewegen. Vor dem morgigen Nennschluss registrieren die Organisatoren einen großen Zulauf. "Fast minütlich kommen neue Nennungen daher, das Interesse übertrifft unsere Erwartungen", sagt OK-Chef Günther Weidlinger.

Viel Rückenwind bekommt die größte Laufveranstaltung des Landes vom aktuellen "Frühlingserwachen" der Natur. Weidlinger: "Die wärmeren Temperaturen haben viele Menschen animiert, jetzt wieder ihre Laufschuhe zu schnüren. Das spüren wir auch bei den Nennungen." Dass man am Marathon-Wochenende die Latte etwas tiefer gelegt hat und heuer erstmals einen Fünf-Kilometer-Bewerb anbietet, kommt natürlich vielen Hobby-Sportlern zugute, die in Linz bei diesem Lauffest dabei sein wollen, ohne an ihre körperlichen Grenzen gehen zu müssen. Der Generali 5K wird für viele Aktive eher ein Genussprojekt unter dem olympischen Motto "Dabei sein ist alles" als ein Wettrennen sein.

Zur Masse wird sich beim Linzer Marathon aber auch die internationale Klasse gesellen. Oberbank-Generaldirektor Franz Gasselsberger hat das Halali auf den Streckenrekord (2:06:13 Stunden) ausgerufen, Weidlinger wird demnächst eine stark besetzte "Jägerschaft" aus der erweiterten Marathon-Weltklasse präsentieren.

Wer am 7. April an einem der fünf Laufbewerbe (Marathon, Halbmarathon, Viertelmarathon, Fünf-Kilometer-Lauf, Staffelmarathon) teilnehmen möchte, sollte sich beeilen. Morgen ist Nennschluss. Nachnennungen sind möglich, kosten aber extra. Der ÖGK-Junior-Marathon am 6. April ist bereits restlos ausgebucht.

